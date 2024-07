JO Paris 2024 : Voici le programme des athlètes sénégalais au 1er tour

Les Jeux olympiques (JO) de Paris 2024 vont se tenir du 26 juillet au 11 août. Huit (8) athlètes sénégalais vont défendre les couleurs nationales et ce, dans différentes disciplines sportives à savoir l'escrime, la natation, le tennis de table, le canoë-kayak, le judo, l'athlétisme et le taekwondo.

Découvrez le programme des athlètes dont Mbagnick Ndiaye et Louis François Mendy au premier tour des JO en France.



– Samedi 27 juillet à 10 heures au Grand Palais : Ndèye Binta Diongue (escrime, épée )



– Samedi 27 juillet à 11 heures à La Défense Arena : Oumy Diop (natation, 100 m papillon)



– Samedi 27 juillet 15 heures Aréna Sud 4 : Ibrahima Diaw (tennis de table, individuel)



– Samedi 27 juillet 15 heures à Vairés : Yves Bourhis (canoë et kayak, canoë slalom)



– Mardi 30 juillet à 11 heures à La Défense Arena : Mathieu Ousmane Sèye (natation, 100 mètres nage libre)



– Mardi 30 juillet 16 heures à Vairés : Yves Bourhis (canoé et kayak, kayak slalom)



– Vendredi 2 août à partir de 10 heures à l’Arena Champs de Mars : Mbagnick Ndiaye (judo,100 kg)



– Vendredi 2 août à 16 h 40 à Vairés : Yves Bourhis (canoé et kayak, kayak cross contre la montre)



– Vendredi 2 août à 18h15 au Stade de France : Saly Sarr (athlétisme, triple saut) – Samedi 3 août à 16 h 40 à Vairés : Yves Bourhis (canoé et kayak , kayak cross)



– Dimanche 4 août à 11h50 au stade de France : Louis François Mendy (athlétisme, 110 mètres haies)



– Dimanche 4 août à 19h05 au stade de France : Cheikh Tidiane Diouf (athlétisme, 400 mètres)



– Mercredi 7 août à 9h10 au Grand Palais : Bocar Diop (taekwando, 58 kg)



– Jeudi 8 août à10h30 à Vairés : Combé Seck (canoë, canoë sprint)