𝐈𝐍𝐀𝐔𝐆𝐔𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐔 𝐋𝐈𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐁 𝐃𝐄 𝐙𝐈𝐆𝐔𝐈𝐍𝐂𝐇𝐎𝐑

Le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT), en partenariat avec l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), vous donne rendez-vous pour l’inauguration officielle du Living Lab de Ziguinchor.

📅 Mardi 12 mai 2026

⏰ À partir de 10h00

📍 Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ)

Ce nouvel espace d’innovation et de co-création numérique ambitionne de stimuler le développement de solutions digitales adaptées aux réalités locales, au service des populations et des secteurs prioritaires.

La cérémonie se tiendra sous la présidence effective du Ministre en charge de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.