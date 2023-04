Sénégal : ces acteurs qui font chavirer de nombreux cœurs

Tout comme à Hollywood, au cinéma africain, et notamment celui du Sénégal, les acteurs sont irrésistibles, du moins la majeure partie d’entre eux. C’est justement le sujet de cet article. Découvrez donc ci-dessous quelques acteurs sénégalais de renom qui séduisent plus d’une fan, tant au Sénégal qu’ailleurs, aussi bien par leur charisme que par leur talent d’acteur.

Kader Gadji, charismatique de la tête aux pieds

Plusieurs millions d’internautes sont d’accord pour dire que Kader Gadji mérite sa place parmi les meilleurs et plus beaux acteurs de la scène sénégalaise. Ce dernier a non seulement percé dans son pays, mais également à l’international. Il compte parmi ces acteurs qui, bien qu’incarnant le rôle du mauvais personnage, est toujours aussi adulé. Si les paris sportif betFIRST comportaient une section où il était possible de miser sur un acteur célèbre, Kader Gadji serait sûrement un favori !

Bangoura Alioune, l’homme mystérieux et plein de charme

Alioune, qui se fait surnommer « chameleon » par ses fans, est un jeune acteur avec un corps sculpté à la perfection. Au sourire des plus séducteurs et au regard énigmatique que révèlent ses yeux marrons, cette star sénégalaise est entre autres connue pour son rôle dans la série « Maîtresse d’un homme marié ». Beau, charmant, c’est un véritable bourreau des cœurs.

Arfang Sène, acteur et mannequin de renom au Sénégal

Sexy et très bel homme, Arfang Sané a principalement séduit le public pour son interprétation de Majib dans la série « Karma ». Né en 1995, cet acteur chauffe également le podium en tant que mannequin. Sur les réseaux sociaux, ses milliers de followers sont unanimes sur sa beauté et son talent d’acteur. Dans la série « Karma », il incarne donc Majib, le personnage principal, qui a vécu son enfance en Angleterre puis s’est rendu en France pour le travail. Il tombe sous le charme d’Amy, meilleure amie de Ndèye, sa compagne. C’est alors que commence une histoire trépidante et passionnante.

Fabrice Fayal, top model, acteur et graphiste talentueux

Si vous appréciez les séries sénégalaises, vous avez sans doute déjà aperçu Fabrice Fayal dans la série « Secret de famille ». Il a également joué dans « Korou Bidew », dans la peau de Yaya. Avec ses jolies lèvres toutes roses et son charme inégalable, il fascine grandement les téléspectatrices. Récemment, il a incarné Bachir dans la série « Infidèles ».

Boubacar Sacko, le comédien du petit et grand écran par excellence

S’étant aussi bien essayé au petit qu’au grand écran, Boubacar Malcom Sacko a fait ses preuves en tant qu’acteur. Vous ne resterez assurément pas indifférent face à son charme et ses lèvres affriolantes. Au cinéma, on le retrouve entre autres dans « Renaissance ». Si vous voulez le découvrir à la télévision, regardez les séries « L’or de Ninkinanka » ou encore « C’est la vie ».

Pa Oumar Diop, une prestation d’acteur unique en son genre

Jeune acteur sénégalais, Pape Oumar Diop a été dévoilé sur le petit écran grâce à la série « Pod et Marichou ». Mais avant cela, il jouait déjà au cinéma, quand il était moins âgé. Outre son élégance, son sex-appeal et son sourire dévastateur, cet acteur est également connu en tant que scénariste, pour des séries sénégalaises très connues, à l’instar de « Virginie » ou « Une femme, un mari ».

Edu Ndao, aussi talentueux qu’élégant

Si vous êtes un adepte des séries du Sénégal, vous connaissez à coup sûr Edu Ndao. Interprète et acteur, il a vu le jour à Saint Louis. Ses talents d’acteur ont été révélés dans diverses séries, pour ne citer que « Pod et Marichou », ou « Infidèles ». S’il n’est pas sur les lieux de tournage, Edu Ndao s’entraîne à la salle de sport. Il n’est pas étonnant que son corps soit si musclé et parfaitement sculpté ! Qu’il soit en costume ou qu’il porte une tenue décontractée, il est toujours aussi sexy !