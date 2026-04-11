Cambridge Worldwide Academy (Royaume-Uni) et SYCAD annoncent un partenariat stratégique majeur pour catalyser le développement de l’intelligence artificielle au Sénégal

Dakar, Sénégal — Cambridge Worldwide Academy, institution académique de référence internationale, représentée par sa Chief Executive, Dr Amina Wakefield, et SYCAD, acteur majeur de l’innovation technologique en Afrique, représenté par son Vice-Président Saidou Sow et son Directeur Général Mouhamed LO, annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique d’envergure destiné à accélérer le développement et l’adoption de l’intelligence artificielle au Sénégal.

S’inscrivant dans une dynamique globale de transformation des systèmes éducatifs et des modèles économiques, cette alliance structurante vise à positionner le Sénégal comme un pôle émergent d’excellence en intelligence artificielle en Afrique de l’Ouest. Elle repose sur une ambition commune : démocratiser l’accès à des compétences de pointe, renforcer les capacités locales et favoriser l’émergence d’un écosystème numérique innovant et durable.

Cambridge Worldwide Academy, institution maintes fois distinguée pour l’exportation de l’excellence éducative britannique et reconnue pour son engagement en faveur d’un enseignement durable à l’échelle internationale, apporte à ce partenariat une expertise éprouvée en ingénierie pédagogique, en conception de curricula certifiants et en déploiement de programmes académiques à forte valeur ajoutée. Forte de la création de plus de 300 établissements dans 62 pays, l’institution s’impose comme un acteur clé de la formation globale.

De son côté, SYCAD mobilise son expertise technologique avancée et sa connaissance approfondie des enjeux africains pour concevoir et implémenter des solutions d’intelligence artificielle adaptées aux réalités économiques, sociales et culturelles locales. À travers cette collaboration, SYCAD confirme son positionnement en tant que catalyseur de la transformation digitale des organisations publiques et privées.

Cette synergie stratégique permettra la co-construction de programmes innovants en intelligence artificielle, spécifiquement calibrés pour répondre aux besoins du secteur éducatif, du tissu entrepreneurial et des administrations publiques sénégalaises. Elle vise également à favoriser le transfert de compétences, l’appropriation des technologies émergentes et l’amélioration des performances organisationnelles.

« L’élargissement de l’accès à une éducation britannique d’excellence constitue le socle de notre mission. Ce partenariat illustre notre volonté d’accompagner les nations dans le développement de compétences stratégiques pour l’avenir », a déclaré Dr Amina Wakefield.

« Depuis 2019, nous collaborons étroitement avec plusieurs institutions d’enseignement supérieur à Dakar, notamment à travers des programmes en langue anglaise, en leadership et en management, ainsi que des diplômes conjoints. Cette nouvelle étape marque une avancée significative dans notre engagement en faveur de l’innovation éducative à l’échelle internationale. »

À terme, cette initiative bénéficiera à un large spectre d’acteurs — étudiants, enseignants, professionnels, décideurs publics et citoyens — en leur offrant les outils nécessaires pour intégrer efficacement l’intelligence artificielle dans leurs pratiques d’apprentissage, de gestion et de gouvernance.

Les premières offres de formation co-développées seront déployées dès le mois d’avril, sous des formats hybrides combinant présentiel et distanciel. Par ailleurs, un ensemble de solutions numériques innovantes, incluant des plateformes d’apprentissage et des dispositifs technologiques avancés, sera progressivement lancé à partir de septembre 2026.

Dans une logique de visibilité et d’impact, une première communication officielle a été diffusée sur la plateforme LinkedIn, tandis qu’une seconde campagne est en préparation sur Facebook. L’ensemble des parties prenantes est invité à mobiliser activement ses réseaux afin d’amplifier la portée de cette initiative et d’en maximiser les retombées