À seulement 28 ans, Mame Diarra Thiam, alias Diodio Glow, incarne le succès entrepreneurial au Sénégal avec sa marque de cosmétiques éponyme. Son parcours, marqué par l'innovation et une détermination sans faille, défie les géants de l'industrie et inspire une nouvelle génération. Découvrez comment Diodio Glow transforme le paysage de la beauté au Sénégal, faisant de Mame Diarra une figure emblématique de la réussite et de l'authenticité.