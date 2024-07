Dans une interview exclusive accordée à SenePeople, Sheikh Alassane SENE exhorte les Sénégalais à apporter leur soutien au nouveau président de la république, Bassirou Diomaye Faye, et à son premier ministre, Ousmane Sonko. Il souligne l'importance de l'unité nationale et de la collaboration pour assurer le succès de cette nouvelle ère politique. Découvrez ses recommandations et ses perspectives sur l'avenir du Sénégal dans cette vidéo captivante.