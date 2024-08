Dans un entretien fascinant avec "Confidence", Amy Colé Dieng partage les coulisses de son parcours musical unique, marqué par des hauts et des bas. Avec un style atypique qui bouscule les conventions, elle révèle les défis et les triomphes qui ont façonné son œuvre. Plongez dans l'univers complexe et inspirant de cette artiste audacieuse.