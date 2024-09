Dahirou THIAM et ses équipes de l’ARTP à Matam : Le Fouta au cœur des stratégies de régulation des fréquences

Le Directeur général de l’ARTP, Monsieur Dahirou THIAM, a effectué, ce vendredi 6 septembre 2024, une visite au Centre Régional de Contrôle des Fréquences (CRCF) de Matam, situé précisément à Doumga Ouro Alpha dans la commune de Bokidiawé.

Accompagné de ses équipes, Monsieur THIAM a, à cette occasion, fait le tour en passant en revue certains points, notamment les aspects logistiques, administratifs et opérationnels. De même, la visite a permis de donner des directives allant dans le sens de l’amélioration des conditions de travail et de l’optimisation dudit centre.

Se fondant également sur l’exposé du Chef de centre, le Directeur a promis de travailler sur une stratégie globale pour orienter plus efficacement les missions des différents centres régionaux et a annoncé des mesures structurelles pour améliorer le fonctionnement desdits réceptacles administratifs et techniques.

En effet, concernant le CRCF de Matam, il permettra à l’ARTP de renforcer le contrôle des fréquences radioélectriques dans la zone nord.

D’ailleurs, pour mailler le territoire national, l’Autorité envisage d’implanter d’autres centres régionaux, dont celui de Kolda, déjà programmé, et un autre prévu provisoirement à Richard Toll.

Ces réceptifs techniques permettront à l’ARTP de résoudre les cas de brouillage, d’identifier les émetteurs non autorisés et de gérer les plaintes et réclamations. Ils faciliteront également la coordination du contrôle des fréquences aux frontières avec la Mauritanie, le Mali et les deux Guinées, Conakry et Bissau.

Le Directeur général a mis à profit cette visite de travail pour rencontrer les dignitaires de la commune de Bokidiawé et du village de Doumga Ouro Alpha, afin de discuter de partenariats futurs et des possibilités d’intégrer les enfants de la zone dans des formations liées au numérique, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Pour terminer, il a rendu une visite de courtoisie au khalife de Doumga Ouro Alpha, Thierno Mamadou Lamine LY, qui a chaleureusement accueilli le Directeur général et sa délégation.

Le Directeur général lui a demandé de prier pour le pays et pour ses autorités, notamment Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République, son Premier ministre Monsieur Ousmane SONKO, et l’ensemble du Gouvernement.

