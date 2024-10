Lors de l’émission “Instant T” diffusée sur SenePeople, Khadim Dia, leader du mouvement politique Nieup, a lancé un appel vibrant à l’unité et au travail pour le développement du Sénégal. En s’adressant directement aux Sénégalais, Dia a souligné l’importance de la solidarité et de l’engagement collectif pour bâtir un avenir prospère. Son discours, empreint de passion et de détermination, a résonné comme un puissant appel à l’action pour tous les citoyens.