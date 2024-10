Confidences Intimes de DJ Kheuch : Révélations sur Racky Aidara, Famille , Carrière Professionnelle

Dans l'émission Confidence, animée par la talentueuse Eva Touré, DJ Kheuch se dévoile comme jamais auparavant. Connu pour ses collaborations musicales et son influence dans l'industrie du divertissement, DJ Kheuch revient sur son parcours, partage des anecdotes inédites sur sa relation avec Racky Aidara, et évoque avec sincérité l'impact de sa famille sur sa carrière. Au-delà de l'artiste, découvrez l'homme derrière la musique, ses défis, et ses ambitions pour l'avenir dans une conversation riche en émotions et révélations. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans et curieux !