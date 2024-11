Dans cette interview émouvante, Omzo Dollar se dévoile avec sincérité, abordant son parcours musical, le lien privilégié avec ses proches, ainsi que des moments intenses de sa vie privée, tels que son mariage et la naissance de son fils. Marqué par la perte de son ami Abba, Omzo partage des souvenirs et des émotions poignantes, offrant un regard profond sur l’homme derrière l’artiste. Une rencontre authentique et inspirante, où chaque mot résonne avec intensité.