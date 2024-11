Invité de l’émission Confidence animée par Eva Touré, Mor Thiam Gueweul VIP s'est livré comme jamais auparavant. Avec émotion et sincérité, il a partagé des confidences intimes et fait des révélations surprenantes sur sa vie personnelle et professionnelle. Entre moments d'émotion et anecdotes inédites, cet entretien nous plonge dans l'univers de l'artiste sous un jour nouveau, touchant et authentique.