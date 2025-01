Ousmane Sonko : Le Colibri qui Réveille la Dignité Humaine pour Transformer le Sénégal

Dans un contexte où les défis socio-économiques et politiques du Sénégal semblent parfois écrasants, la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier Ministre Ousmane Sonko se dresse comme une lueur d'espoir. Tel un colibri, symbole de résilience et de transformation, Sonko incarne une ambition renouvelée pour notre nation, plaçant la dignité humaine au cœur de son projet politique. À travers les sept ruptures qu'il propose, il aspire à libérer le potentiel immense du Sénégal et à offrir un avenir radieux à tous ses citoyens.

1. Rupture avec la dépendance extérieure : Comme le colibri qui s’élève majestueusement au-dessus des défis, Sonko prône l’autonomie nationale. En affirmant que les décisions doivent être prises dans l’intérêt du peuple, il remet les Sénégalais au centre de la gouvernance. Cette approche garantit que chaque voix soit entendue, renforçant ainsi la dignité et le pouvoir d’agir de chaque citoyen.

2. Rupture avec la corruption : Le colibri ne se laisse pas abattre par les poids du monde qui l’entoure. De même, Sonko s’attaque avec détermination à la corruption, un fléau qui mine la dignité humaine. En prônant une gouvernance transparente et responsable, il aspire à restaurer la confiance des Sénégalais dans leurs institutions. Lorsque chaque ressource est utilisée équitablement, la dignité de tous est préservée et célébrée.

3. Rupture avec le chômage : La quête d'un emploi décent est essentielle pour la dignité humaine. En soutenant l’entrepreneuriat et en s’attaquant au chômage, Sonko s'engage à donner aux Sénégalais les moyens de s'épanouir pleinement. Comme le colibri qui butine de fleur en fleur, Sonko souhaite que chaque individu trouve sa place et contribue à la prospérité collective de notre pays.

4. Rupture avec l'injustice : La dignité humaine est intrinsèquement liée à l’égalité et à la justice. En promouvant des politiques inclusives, Sonko vise à éradiquer les discriminations et à garantir que chaque Sénégalais soit traité avec respect. En bâtissant une société juste, il crée un environnement où chacun peut s’épanouir, tel un colibri dans un jardin luxuriant.

5. Rupture avec l'insécurité alimentaire : L'accès à une nourriture saine est un droit fondamental. En œuvrant pour l’autosuffisance alimentaire, Sonko s’assure que chaque Sénégalais puisse se nourrir dignement. Combattre la faim et la malnutrition est essentiel pour préserver la dignité humaine et garantir un avenir sain et prospère pour tous.

6. Rupture avec l'inégalité des chances : Chaque individu mérite une chance équitable de réussir. En s’attaquant aux disparités d’accès à l’éducation et aux ressources, Sonko œuvre pour que tous les Sénégalais, indépendamment de leur origine, puissent bénéficier des mêmes opportunités. Cette égalité est cruciale pour renforcer la dignité personnelle et favoriser la cohésion sociale.

7. Rupture avec l'exclusion sociale : La dignité humaine doit être universelle. En promouvant l’inclusion sociale, Sonko s’efforce d’intégrer toutes les couches de la population dans le processus de développement. Cela garantit que personne ne soit laissé pour compte, permettant à chaque individu de se sentir valorisé et respecté, comme chaque fleur dans un jardin où le colibri s’épanouit.

Sonko a clairement mis en évidence les changements que nous devons opérer pour mettre le Sénégal sur la voie du progrès. Personne d’entre nous n’est fier du tableau dressé par Sonko, qui montre que nos efforts de développement restent vains. Il serait donc opportun de reconnaître le leadership de Sonko et la pertinence de sa DPG, afin de nous tourner vers l’avenir en mettant l’accent sur le déploiement des mesures qui découlent des sept ruptures, et de créer le type de société que nous souhaitons léguer à nos enfants et aux générations futures.

Comme je l'ai souligné dans "Yoor Yoor Bi" du 31 décembre 2024, faisons confiance au gouvernement Sonko. Accompagnons-les dans leur lourde mission de mettre le Sénégal en orbite et soyons patients tout en restant vigilants. Cette approche proactive est essentielle pour garantir un avenir meilleur pour tous.

En réfléchissant à ces enjeux, il est clair que les effets de l'ascension de Sonko ne se limiteront pas au Sénégal. Comme une onde de choc, sa vision pourrait faire tache d’huile à travers toute l'Afrique subsaharienne, et même au-delà. Son engagement pour la dignité humaine et la justice sociale pourrait inspirer d'autres nations à adopter des approches similaires pour relever leurs propres défis, créant ainsi un élan collectif vers un avenir meilleur.

En conclusion, la DPG de Sonko n'est pas simplement une déclaration politique; elle constitue un appel vibrant à l’action pour tous les Sénégalais. En plaçant la dignité au cœur de son programme, le Premier Ministre ouvre la voie à un Sénégal où chacun peut vivre en harmonie, avec respect et opportunités. Comme le colibri qui vole de fleur en fleur, Sonko nous invite à participer activement à la transformation de notre pays. Ensemble, avec détermination et engagement, nous pouvons réaliser ce rêve d’un Sénégal juste et prospère pour toutes et tous, tout en inspirant d'autres à faire de même à travers le continent.

Mabingue Ngom,

Ancien Directeur des Programmes à l’ONU