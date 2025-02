Compte Bancaire Caché, Emplois Fictifs, Spoliation Foncière : Le Ministre Alioune Dione Dévoile Tout

Le Ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, Alioune Dione, a fait des révélations explosives lors de son passage sur l'émission Face à la Nation animée par Mamy Samb sur SenePeople. Sans mâcher ses mots, le ministre a ciblé l’ancien président Macky Sall et son clan, dénonçant des comptes bancaires cachés, des emplois fictifs et un système de gestion qu’il décrit comme un véritable pillage du Sénégal. Une prise de parole qui secoue le monde politique et met en lumière des malversations financières à grande échelle.