Comment la Nouvelle Génération de Femmes Réinvente l’Agriculture au Sénégal

Le soleil de midi tape sur le champ d'Anta Sarr à Ngounjane, dans la paisible région de Thiès au Sénégal, mais elle reste impassible, une aubergine fraîchement cueillie à la main – symbole de résilience, d'innovation et d'espoir. À seulement 23 ans, Anta représente une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles qui remettent en question tout ce que sa communauté pensait savoir sur l'agriculture et le potentiel des femmes.

Nous avançons parce que nous avons des compétences, de la passion et la conviction de notre potentiel, dit-elle, ses yeux balayant les rangées verdoyantes de légumes. C'est bien loin du chemin que choisissent la plupart des jeunes de sa région – nombreux sont ceux qui partent, considérant l'agriculture comme une profession sans avenir. Mais Anta et ses quatre compagnes agricultrices voient autre chose : une révolution en devenir.

Leur parcours a commencé avec 21 jeunes agriculteurs – garçons et filles, animés par le rêve de transformer leur vie. Progressivement, le groupe s'est réduit. Les garçons sont partis, découragés par les défis. Mais les femmes sont restées, formant une association qu'elles ont nommée TAKKU LIGUÈYE – travailler ensemble pour construire la communauté.

Issues de familles vulnérables, Anta et ses collègues - Fatou et Nogaye - ont refusé d'être définies par leurs circonstances. Après une formation initiale à Dakar, leur directeur de formation leur a prêté un champ de deux hectares – une planche de salut qui allait devenir leur toile de transformation.

L'agriculture sans modernisation est une agriculture sans profit, déclare Anta avec passion. Cette philosophie les a amenées à adopter des technologies que beaucoup dans leur communauté considèrent avec scepticisme.

Un système d'irrigation goutte à goutte alimenté par énergie solaire arrose désormais leurs cultures – un petit miracle dans une région où le travail manuel a toujours été la seule option.

Ce bond technologique n'était pas seulement une question d'efficacité. Pour ces jeunes femmes, c'était aussi une question de dignité. C'est trop difficile de manipuler des arrosoirs manuels, explique Anta. Ces méthodes sont archaïques. Nous voulons montrer que l'agriculture peut être intelligente, rentable et émancipatrice.

Leur champ raconte une histoire d'innovation. Des aubergines de différentes tailles pendent aux plantes verdoyantes, témoignage de leur savoir-faire et de leur détermination. Elles ont cultivé non seulement des légumes, mais aussi une vision de ce qui est possible quand on donne aux jeunes femmes des ressources et du soutien.

Heifer International et la coopérative ARLS sont devenus des partenaires essentiels de leur parcours. À travers leur projet de Services Climatiques pour une Résilience et une Productivité Améliorées (CSRP), ils ont fourni à Anta et ses camarades non seulement des semences et de l'équipement, mais quelque chose de plus précieux – la croyance en leur potentiel. La supervision technique d'experts agricoles comme Aissata Ka et Lamine Sow leur a donné la confiance de rêver plus grand.

Au-delà de soi; émanciper la communauté

Le défi AYuTe Afrique, un concours annuel de Heifer International qui attribue des subventions en espèces et du mentorat aux jeunes innovateurs créant un impact significatif pour les petits agriculteurs, est devenu une autre source d'inspiration pour Anta et les autres. Il les a encouragées à se voir non plus seulement comme des agricultrices, mais comme des entrepreneures, des innovatrices et des agents de changement.

Leur objectif immédiat est pratique : économiser des bénéfices pour acheter leur propre terre et leur propre équipement. Mais leur vision est plus large et transformatrice. « Nous voulons aider nos parents, notre communauté, dit Anta. Nous voulons montrer que les jeunes femmes peuvent être autonomes, créer des opportunités là où d'autres ne voient que des limitations.

Les défis restent importants. L'accès au financement, aux équipements modernes et à la terre sont encore des obstacles majeurs, surtout pour les jeunes femmes. Mais Anta voit ces défis comme des obstacles à surmonter, et non comme des barrières.

Il y a de l'espoir, dit-elle, un sourire illuminant son visage alors qu'elle observe son champ. Chaque aubergine, chaque poivron, chaque innovation est une déclaration – sur les capacités des femmes, sur le potentiel de l'agriculture, sur la réinvention du développement à partir de ses racines.

À Ngounjane, et de plus en plus à travers le Sénégal, les jeunes femmes comme Anta plantent plus que des cultures. Elles plantent un avenir où la technologie, la passion et la détermination peuvent faire pousser n'importe quoi – même des opportunités.

Alors que le soleil commence à se coucher sur son champ, Anta Sarr se tient droite – non pas seulement comme une agricultrice, mais comme un phare d'espoir pour les jeunes, en particulier les femmes, au Sénégal.

Heifer International