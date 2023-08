Sadio Mané en Arabie Saoudite : le début d’une nouvelle aventure

Le 17 juin 2022, Sadio Mané est officiellement annoncé comme joueur du Bayern Munich. Après une saison difficile et dans un contexte délicat, il décide de s’envoler pour l’Arabie Saoudite environ 1 an plus tard. Retour sur cet épisode passionnant du mercato estival.

Les termes du contrat

C’est désormais officiel : Al-Nassr s’est offert les services du renard des surfaces africain pour trente millions d’euros. Ce transfert déchaîne les passions sur le meilleur site de pari Sénégal et crée un engouement sans précédent. Cette plateforme propose un guide sur les meilleurs bookmakers disponibles sur le marché. L’utilisateur est alors certain d’effectuer des paris en toute sécurité.

Sadio Mané tourne une nouvelle page de son histoire. La superstar africaine a passé sa visite médicale le 31 juillet 2023, à Dubaï. Avec son départ du Bayern encore en travers de la gorge, il signe à Al-Nassr pour un très gros chèque. En effet, son salaire annuel est estimé à quarante millions d’euros. Un bonus de dix millions d’euros lui sera versé si le club obtient des résultats satisfaisants. Des chiffres alléchants qui ont achevé de convaincre le trentenaire sénégalais.

Une attaque de choc pour Al-Nassr

Sadio Mané rejoint Martin Brozovic et Cristiano Ronaldo. Al-Nassr alignera donc désormais une attaque digne des standards européens. Les adversaires sont prévenus : cette année le titre national est en ligne de mire ! Le numéro deux du ballon d’or France Football 2022 portera les mêmes couleurs qu’Alex Telles, Seko Fofana et David Ospina.

La durée du contrat n’a pas été communiquée, mais la presse allemande parle d’un arrangement long de trois saisons. Sadio devrait donc rester en Arabie une saison après le départ de CR7 prévu pour 2025.

Le joueur a déjà effectué son premier entraînement sous les couleurs de son nouveau club. Les images disponibles le montrent évoluer avec le sourire aux lèvres sur la pelouse. Il devrait pleinement s’épanouir aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.

Un championnat plus attractif que jamais

Le championnat saoudien est sur toutes les lèvres pendant ce mercato estival, et pour cause. De nombreuses têtes d’affiche européennes y ont signé. Ainsi, Karim Benzema et N’Golo Kanté ont signé pour Al-Ittihad. Kalidou Koulibaly quant à lui opte pour Al-Hilal. Al-Ahli frappe très fort en s’offrant les services de Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Édouard Mendy.

L’engouement suscité par la Saudi Pro League est plus puissant que jamais. Nul doute que ce championnat provoquera une effervescence médiatique et fera exploser l’audimat au cours de la saison 2023-2024.

Sadio Mané et le Bayern Munich : une histoire qui aura tourné court

Le passage de Sadio Mané en Allemagne aura été de courte durée. En effet, il a été victime d’une blessure qui l’a privé du mondial 2022. Il s’est également montré violent envers son coéquipier Leroy Sané. Cet événement a eu lieu après la défaite en Ligue des Champions face à Manchester City sous le score de 3-0.

Le géant bavarois avait temporairement suspendu Mané et lui avait infligé une amende. De plus, les résultats du Sénégalais étaient peu satisfaisants. Il a été l’auteur de douze buts et de six passes décisives en trente-huit matches disputés. Ces chiffres sont bien insuffisants pour celui qui était chargé de succéder à Robert Lewandowski. Nul doute que ce nouveau chapitre lui fera le plus grand bien.