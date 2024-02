Dans un entretien captivant diffusé sur le compte YouTube de Senepeople+, le journaliste Ayoba Faye a été l'invité de l'émission Instant T, où il a partagé des éclaircissements détaillés sur les circonstances ayant mené au rejet controversé de la candidature de Karim Wade pour l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal.

De Viralité à Vindicte : La Cible Ayoba Faye

Ayoba Faye commence par relater comment une information apparemment anodine, devenue virale le 20 janvier, a suffi pour faire de lui une cible et un ennemi à abattre. Cette révélation met en lumière les risques et les conséquences parfois imprévisibles de la diffusion d'informations dans l'ère numérique, surtout lorsqu'elles touchent à des sujets politiquement sensibles.

Amadou Ba, Au Cœur de la Tempête

Loin de se considérer comme le principal concerné, Faye identifie Amadou Ba comme la véritable cible de ce qu'il décrit comme une campagne de propagande soigneusement orchestrée. Selon lui, sa propre implication n'aurait été qu'un prétexte pour atteindre des figures politiques plus influentes.

Un Report d'Élection Fondé sur des Suppositions

Faye critique ouvertement la décision du président de la République de reporter l'élection présidentielle, une décision qu'il attribue à de simples suppositions plutôt qu'à des faits concrets. Cette action est présentée comme un exemple de la manipulation politique et de l'utilisation stratégique du pouvoir pour influencer le cours des événements politiques au Sénégal.

La Presse et la Démocratie : Un Rôle Vital Mis en Lumière

Le journaliste souligne ensuite l'importance cruciale de la presse dans la sauvegarde de la démocratie sénégalaise. Il appelle à une réflexion sur le véritable rôle des médias dans la protection des valeurs démocratiques et dans la lutte contre les tentatives de manipulation de l'information.

Contre les Coupures d'Internet : Une Plainte à la CEDEAO

En réaction aux coupures d'internet imposées par le gouvernement, Ayoba Faye révèle que lui et d'autres ont porté plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO. Cette démarche vise à contraindre le gouvernement à cesser ces interruptions, perçues comme une atteinte aux droits fondamentaux et à la libre expression.

Conclusion : Un Combat pour la Transparence et la Démocratie

L'entretien d'Ayoba Faye sur Instant T se présente comme un témoignage poignant sur les défis rencontrés par les journalistes et les acteurs politiques au Sénégal. En dévoilant les enjeux derrière le rejet de la candidature de Karim Wade, Faye invite à une réflexion profonde sur l'état de la démocratie et le pouvoir de l'information dans le pays. Cet entretien rappelle l'importance de la vigilance, de la transparence et du courage dans la défense des principes démocratiques.