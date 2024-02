Ultimatum de Mimi Touré | Appel au Départ de Macky Sall le 2 avril Sans Condition ni Dialogue …

Dans cet entretien exclusif accordé à Senepeople+, Mimi Touré, figure emblématique de la politique sénégalaise, lance un ultimatum sans précédent à l'endroit du président Macky Sall. À quelques semaines d'une date cruciale, le 2 avril, elle déclare sans ambages que le mandat du chef d'État arrive à son terme, le rendant dès lors illégitime pour rester au pouvoir selon la constitution sénégalaise. Touré appelle à une mobilisation nationale pour garantir le respect de la démocratie et de l'ordre constitutionnel, insistant sur le fait que Macky Sall doit quitter son poste "sans condition" pour préserver la stabilité et l'intégrité du Sénégal. Ne manquez pas cette interview poignante où Mimi Touré détaille ses vues sur l'avenir politique du pays et les actions nécessaires pour maintenir sa trajectoire démocratique.