Le Directeur général de l’ARTP rencontre les associations de consommateurs du Sénégal : Un partenariat dynamique au bénéfice des utilisateurs

Le jeudi 12 septembre 2024, s’est tenue, au siège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), une réunion de prise de contact entre le Directeur général de l’ARTP Monsieur Dahirou THIAM et plus d’une vingtaine d’associations de consommateurs représentées en majorité par leurs présidents.

A l’entame de la rencontre, Monsieur THIAM a tenu à remercier les associations nationales de consommateurs pour leur participation massive et active aux journées de concertation sur la régulation du secteur des communications électroniques organisées, à Dakar, les 08 et 09 aout 2024.

Par la même occasion, il les a invitées officiellement à la journée de concertation sur le secteur postal prévu à Dakar le jeudi 10 octobre 2024, à Dakar.

Appréciant à sa juste valeur l’ouverture d’esprit du Directeur général de l’ARTP, les responsables des associations de consommateurs ont, à l’unanimité salué cette rencontre qui jette les bases d’une nouvelle forme de partenariat fondée sur la confiance, le renforcement de capacité et une approche collaborative de régulation.

D’ailleurs, il a été rappelé au cours de la rencontre que le partenariat entre les associations consuméristes et l’ARTP tire son fondement des textes législatifs et des dispositions internationales ; notamment celle de l’Union Internationale des Télécommunications (ITU) à savoir la résolution 64, adoptée à la conférence d'Hyderabad, tenue au mois de Juin 2010.

Pour donner plus de contenu au partenariat naturel entre l’ARTP et les associations de consommateurs, Monsieur THIAM a rappelé qu’au-delà de cette rencontre de prise de contact qui, par la force des passions, s’est muée en réunion de travail, les parties auront d’autres occasions pour échanger de façon approfondie sur des items spécifiques.