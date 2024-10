Après un premier retour difficile au Sénégal, Fanta Konaté partage son parcours rempli de défis et de résilience. Entre désillusions et détermination, elle raconte comment elle a surmonté l'échec initial pour finalement réussir à s'intégrer et se reconstruire dans son pays d'origine. Une histoire inspirante de persévérance et de courage, à découvrir dans cet épisode captivant.