Retour en images sur les vacances technologiques initiées par l’ARTP depuis le 01er septembre 2024

Depuis le 1er septembre 2024, l'ARTP a lancé les vacances technologiques, un événement unique visant à sensibiliser les jeunes sénégalais aux nouvelles technologies et à l'innovation numérique. Ce programme a offert aux participants l’opportunité de découvrir les dernières avancées technologiques à travers des ateliers interactifs, des démonstrations et des échanges avec des experts du secteur. Retour en images sur cette initiative novatrice qui a marqué la rentrée et inspiré la prochaine génération d'acteurs du numérique au Sénégal.

https://fb.watch/uTFqScSZWC