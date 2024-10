Dans cette édition captivante d'Instant T, le journaliste Mamadou Ibra Kane se penche sur les enjeux cruciaux qui secouent le Sénégal aujourd'hui. Avec une analyse sans filtre, il aborde des sujets brûlants tels que les arrestations récentes, la reddition des comptes et les perspectives du référentiel Vision 2050 sous le régime de Sonko et Diomaye. Découvrez ses réflexions sur l'état actuel de la politique sénégalaise et les implications pour l'avenir du pays.