Comment j’ai réussi ma vie au Sénégal : De zéro à agropreneur – La Masterclass de Steven Moussa

Découvrez le parcours inspirant de Seven Moussa, entrepreneur et consultant agricole sénégalais, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'aménagement et la gestion de fermes intégrées. Fondateur d'Elite Palm, première structure au Sénégal à produire des plants de palmier à huile certifiés PalmElit CIRAD®, Seven Moussa partage ses stratégies pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire, générer des revenus et reboiser les zones déboisées. Une véritable masterclass sur l'agrobusiness, à ne pas manquer !