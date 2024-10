La journée de concertation sur le secteur postal organisé par l’ARTP LE 10 Octobre

Partout dans le monde, depuis plus de deux décennies, le secteur postal est sujet à de profondes mutations. Ces changements divers et multiformes s’opèrent, selon les spécificités des pays, sous des modalités et à un horizon temporel différents.

Au Sénégal, depuis l’avènement du Code des Postes, en 2006, le secteur postal est marqué par des réformes qui se matérialisent par une ouverture partielle du secteur à de nouveaux acteurs privés et l’émergence de nouveaux services rendus possibles grâce à l’usage du numérique.

Dans sa mission de veiller aux règles d’une concurrence saine, juste, de garantir une régulation équitable pour le secteur Postal et dans sa mission de sauvegarde des intérêts des consommateurs, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) organise la journée de concertation sur le secteur postal.

Cet événement, qui se tiendra le jeudi 10 octobre 2024 à Dakar, sera un espace unique de discussions et d'échanges entre tous les acteurs du secteur postal.

Rendez-vous le 10 octobre 2024 à l'Hôtel King Fahd Palace a partir se 09h00.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.artp.sn