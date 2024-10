Révélations Chocs de Bassirou Kébé DG SNHLM I Foncier Volé, Blanchiment d’Argent,Patrimoine Dilapidé

Dans cette édition spéciale de Face à la Nation, animée par Mamy Samb, Bassirou Kébé, le nouveau Directeur Général de la SN HLM, lève le voile sur les scandales hérités de l’ancien régime : spoliation foncière, blanchiment d’argent et dilapidation du patrimoine. Il va plus loin en détaillant ses ambitions pour redresser la SN HLM et offrir un logement à tous les Sénégalais. Il évoque également le livre Le Projet du PASTEF et les visions de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pour l’avenir du pays.