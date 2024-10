Dans cette édition spéciale de "Face à la Nation", Mamy Samb reçoit Aliou Sané, membre fondateur du mouvement Y'en a Marre. Au cours de cet entretien exclusif, Aliou Sané partage ses réflexions et critiques sur la situation actuelle du pays, offrant une perspective unique et percutante sur les défis et les espoirs du Sénégal.