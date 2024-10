Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop est une figure clé dans les technologies de l'information et de la communication au Sénégal. Actuelle coordonnatrice du FDSUT, elle a aussi été présidente de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal. Connue pour ses prises de position sur des enjeux économiques et sociaux, elle apporte un regard éclairé sur les défis et perspectives du Sénégal. Elle est l'invitée de "Face à la Nation" avec Mamy Samb.