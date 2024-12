Le Sénégal remporte la médaille d’or au championnat d’Afrique de jujitsu de Marrakech

Le Sénégal brille une fois de plus sur la scène africaine du jujitsu grâce à l’exploit de Mamadou Lamine BA. Lors des Championnats d’Afrique de Jujitsu, qui se sont déroulés à Marrakech du 10 au 15 décembre 2024, le Sénégal a marqué son empreinte avec des performances remarquables.

Dans la catégorie +94 kg du Fighting System, Mamadou Lamine BA a su imposer sa domination face à des adversaires redoutables venant de Tunisie, du Maroc, de l’Île Maurice et du Cameroun. Le 12 décembre, il a décroché la médaille d’or, conservant ainsi son titre de Champion d’Afrique pour la deuxième année consécutive. Cette victoire consacre son talent et son engagement, renforçant son statut parmi les meilleurs combattants africains de jujitsu.

Le Sénégal était également représenté dans la catégorie -69 kg par Harouna Keïta, qui a décroché une médaille de bronze. Cette catégorie, tout aussi relevée, comptait six combattants issus du Maroc, du Gabon, de la Tunisie et du Sénégal. Harouna Keïta a livré des combats acharnés pour offrir au Sénégal une deuxième médaille dans cette compétition.

Au classement général, parmi les 60 combattants représentant 7 nations, le Sénégal s’est hissé à la 3ᵉ place, avec une médaille d’or et une de bronze. Le podium est dominé par la Tunisie (18 médailles, dont 11 en or) et le Maroc (34 médailles, dont 9 en or).

Ces performances témoignent de l’excellence croissante du jujitsu sénégalais sur la scène internationale et mettent en lumière l’investissement des athlètes et de leurs encadreurs. Bravo à nos champions pour avoir porté haut les couleurs du Sénégal !