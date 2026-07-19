FDSUT : à Ndangalma, Mme Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin fait du numérique un levier d’emploi pour les jeunes et les femmes

Le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) poursuit son engagement en faveur de l'inclusion numérique et de l'autonomisation économique des populations. À Ndangalma, dans le département de Bambey, une trentaine de jeunes, dont une majorité de femmes, ont bénéficié d'une formation intensive consacrée à l'entrepreneuriat numérique, au e-commerce et à l'intelligence artificielle appliquée.

Cette initiative, portée par la coordonnatrice du FDSUT, Mme Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin, s'inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à rapprocher les populations des opportunités offertes par le numérique tout en réduisant la fracture digitale dans les territoires. Comme elle l'a rappelé lors de l'ouverture de la formation, l'objectif est de permettre aux bénéficiaires de développer des activités génératrices de revenus grâce à des outils numériques accessibles.

Une formation tournée vers l'emploi et l'entrepreneuriat

Organisée au Living Lab de Ndangalma, cette session de cinq jours a permis aux participants de se familiariser avec des outils devenus incontournables dans le développement d'une activité économique moderne : WhatsApp Business, Facebook Business, Canva IA et ChatGPT.

Le programme, financé par le FDSUT et coorganisé avec l'Université Alioune Diop de Bambey et la mairie de Dangalma, privilégie une approche résolument pratique. Les bénéficiaires apprennent notamment à :

créer une identité numérique professionnelle ;

développer une boutique en ligne ;

produire des contenus marketing grâce à l'intelligence artificielle ;

élaborer une stratégie de vente sur les réseaux sociaux ;

concevoir un véritable projet entrepreneurial exploitable dès la fin de la formation.

L'autonomisation des femmes au cœur du projet

Fidèle à sa mission de service universel, le FDSUT a placé l'inclusion au centre de cette initiative. Plus de 60 % des bénéficiaires sont des femmes, un choix assumé qui traduit la volonté de renforcer leur autonomie économique et leur accès aux opportunités offertes par les nouvelles technologies.

Cette orientation répond également aux objectifs du Living Lab de Ndangalma, conçu comme un espace d'innovation où jeunes, femmes, étudiants et entrepreneurs peuvent expérimenter, apprendre et créer dans un environnement équipé d'outils numériques modernes.

Un numérique utile, accessible et créateur de revenus

Pour Mme Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin, le numérique ne doit pas rester un simple outil de communication. Il doit devenir un véritable moteur de développement local.

« Nous avons regroupé dans l'espace Living Lab de Ndangalma une trentaine de personnes pour les initier aux outils numériques, en particulier au e-commerce et à l'intelligence artificielle », a déclaré la coordonnatrice du FDSUT, soulignant que ces compétences permettront aux jeunes de créer leurs propres activités économiques et de favoriser leur insertion professionnelle.

À travers cette formation, chaque participant repart avec des réalisations concrètes : une page professionnelle, un catalogue de vente, des contenus marketing générés par l'IA et un mini-projet entrepreneurial prêt à être développé.

Un modèle appelé à être déployé dans d'autres régions

Au-delà de Ndangalma, cette initiative illustre la vision du FDSUT consistant à faire des Living Labs de véritables pôles territoriaux d'innovation. Mme Blondin a d'ailleurs annoncé la volonté du Fonds de reproduire cette expérience dans d'autres localités du Sénégal afin d'offrir aux jeunes les mêmes opportunités d'accès aux compétences numériques et à l'entrepreneuriat.

Par cette action, le FDSUT confirme son rôle d'acteur majeur de la transformation numérique du Sénégal, en mettant les technologies émergentes au service de l'emploi, de l'inclusion sociale et du développement économique local. Grâce à l'impulsion de sa coordonnatrice, Mme Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin, le numérique devient un puissant levier d'autonomisation pour les jeunes et les femmes, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs capables de créer de la valeur à partir des outils du digital.