Dialogue de haut niveau sur les mécanismes financiers du développement numérique

Le panel sur le dialogue de haut niveau sur les mécanismes financier du développement numérique organisé dans le cadre du Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (WSIS) 2026, a vu la participation de la coordonnatrice du FDSUT, Madame Ndeye Fatou Ndiaye Diop-blondin,.

Le panel a été une plate-forme de discussion sur la manière de renforcer le financement du développement numérique et de faire progresser la connectivité universelle et significative, en particulier dans les pays en développement.



Ce dialogue a examiné les principaux défis liés à la mobilisation d'investissements durables et évolutifs pour soutenir à la fois l'infrastructure numérique et le développement numérique inclusif dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Il a mis en évidence la façon dont les meilleures pratiques existantes peuvent être renforcées et étendues par le biais de partenariats et de plateformes innovants.