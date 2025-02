Senepeople

DAKAR, 10 février 2025 - Heifer International a annoncé aujourd'hui le lancement de la 4eédition du concours annuel AYuTe Africa Challenge au Sénégal, qui récompense à hauteur de25 000 dollars les startups agritech qui œuvrent pour la modernisation du secteur.

L'annonce a été faite lors de la Conférence panafricaine 2025 de l'ANDE à Dakar, où se sont réunies de grandes organisations qui soutiennent l'autonomisation des jeunes à travers l’innovation numérique et la création d’entreprises diverses et durables.

Lancé en 2021 dans le cadre de l'initiative AYuTe Africa NextGen de Heifer International, le concours AYuTe (Agriculture, Jeunesse et Technologie) valorise le potentiel qu’offrent la jeunesse africaine et les technologies émergentes, pour aider les petits exploitants agricoles à développer leurs activités et à augmenter leurs revenus.

Le concours, organisé au Sénégal et dans 7 autres pays en Afrique, offre aux jeunes innovateurs des fonds sous forme de dons en espèces, pour développer leurs entreprises et leur facilite l'accès à des programmes de mentorat et de formation très utiles. Grâce à cette initiative, Heifer International ambitionne de rendre l'agriculture plus attrayante et rentable pour les jeunes, via la promotion des technologies dans les chaînes de valeur agricole, « de la graine de semence à la table du marché ».

Daouda Ndao, directeur national de Heifer International Sénégal, encourage les jeunes innovateurs du pays à saisir cette opportunité.

« L’agriculture est un secteur essentiel pour le développement économique de notre pays. Ilemploie 60 % de notre main-d'œuvre tout en contribuant de manière significative à notre approvisionnement en produits agroalimentaires », a déclaré M. Ndao.

« La technologie offre un immense potentiel pour transformer ce secteur, et nous nous engageons à soutenir les entrepreneurs auteurs de solutions innovantes, répondant aux besoins de nos agriculteurs, afin d’augmenter leur productivité et leurs revenus » conclut-il.

Mabouba Diagne, ministre sénégalais de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et également ambassadeur de AyuTe Challenge - Sénégal, soutient que cette l’initiative « inscrit les jeunes comme acteurs clés dans la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère. Leur rôle important dans les objectifs de souveraineté alimentaire placera le Sénégal parmi les pays où l’agriculture est moderne, résiliente et porteuse de croissance.

En 2024, la startup Aar Mbay Mi (qui signifie « protéger les cultures » en wolof), lauréat du concours AYuTe Africa Challenge Sénégal, a mis au point un dispositif répulsif pour protéger les cultures contre les oiseaux granivores. Marie Touré, membre de l'équipe gagnante, a déclaré : « Le fait d'avoir remporté le concours AYuTe nous a apporté bien plus qu'un financement important ; cela nous a ouvert d’autres opportunités qui peuvent permettre à plus de 20 000 petits exploitants agricoles de profiter de notre prototype, qui réduit considérablement les nombreux dommages causés par les oiseaux dans les champs céréaliers»

Le 4e concours AYuTe Africa au Sénégal reçoit les candidatures de mars à avril 2025. Les startups éligibles doivent :

- être des citoyens sénégalais âgés de 18 à 35 ans.

- avoir développé une solution technologique qui répond aux défis rencontrés par les petits exploitants agricoles.

À propos de Heifer International :

Depuis 1944, Heifer International a travaillé avec plus de 52 millions de personnes à travers le monde pour mettre fin à la faim et à la pauvreté de manière durable. Heifer est actuellement présent dans 19 pays d'Afrique, d'Asie et des Amériques, y compris les États-Unis, et soutient les petits producteurs afin de renforcer les systèmes de marché locales et de créer des moyens de subsistance décents et durables.

Pour plus d'informations, visitez : https://www.heifer.org

Contact pour les médias :

Oumar Diouck

Chargé de communication

Heifer International, Sénégal

