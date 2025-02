Le rapport de la Cour des comptes : une énième raison de déployer le Système intégré de gestion de l’information financière de l’État (SIGIF)

Lors de la Conférence des Manageurs et Administrateurs Publics (CAMP), le Premier ministre Ousmane Sonko a instruit le Ministre des Finances de procéder au déploiement du Système intégré de gestion de l’information financière de l’État (SIGIF). Cette décision intervient à un moment crucial, alors que le récent rapport de la Cour des comptes révèle de graves irrégularités dans la gestion des finances publiques. Des recettes rattachées irrégulièrement et des dépenses fiscales non rapportées sont autant de signaux d’alarme qui justifient l’urgence de moderniser le cadre de gestion financière de l’État.

Le rapport de la Cour des comptes met en évidence des pratiques comptables et budgétaires qui sapent la crédibilité de la gestion publique :

Recettes mal rattachées à des exercices budgétaires inappropriés, faussant l’évaluation des ressources réelles de l’État.

Dépenses fiscales non rapportées, réduisant la transparence sur les exonérations fiscales et leur impact budgétaire.

Suivi déficient des engagements budgétaires, ouvrant la voie à des fraudes, des surcoûts et une opacité dans l’exécution des dépenses publiques.

Ces dysfonctionnements compromettent non seulement la sincérité budgétaire, mais aussi la capacité de l’État à optimiser ses ressources et à garantir une gestion rigoureuse des finances publiques.

Face à ces lacunes, le déploiement du SIGIF apparaît comme une solution incontournable pour moderniser la gestion des finances publiques. Ce système permettrait notamment de :

Centraliser et fiabiliser les données financières

Automatiser la collecte et le suivi des recettes et des dépenses en temps réel.

Assurer la conformité des transactions avec les principes budgétaires en vigueur.

Garantir une traçabilité des flux financiers afin de limiter les risques de manipulations frauduleuses.

Améliorer la transparence et la reddition des comptes

Faciliter l’accès des organes de contrôle (Cour des comptes, Parlement, Inspection Générale d’État) aux informations financières consolidées.

Publier des rapports dynamiques et en temps réel sur l’exécution budgétaire et les engagements fiscaux.

Améliorer la communication entre les administrations financières (Direction du Budget, Trésor, Douanes, Impôts) pour une coordination plus efficace.

Optimiser la gestion des dépenses fiscales

Recenser systématiquement toutes les exonérations et allègements fiscaux accordés.

Évaluer leur impact réel sur l’économie et les finances publiques.

Mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation des politiques fiscales pour une meilleure efficacité des mesures d’incitation.

Réduire les risques de fraude et de mauvaise gestion

Intégrer des mécanismes d’alerte pour détecter les anomalies budgétaires.

Renforcer le contrôle des engagements de dépenses et assurer une exécution conforme aux prévisions.

⁠Faciliter les audits internes et externes grâce à des bases de données unifiées et sécurisées.

Le rapport de la Cour des comptes constitue un signal fort pour les autorités publiques : le Sénégal ne peut plus se permettre d’ignorer les dysfonctionnements dans la gestion de ses finances publiques. La mise en œuvre du Système intégré de gestion de l’information financière de l’État (SIGIF) ne doit pas être une simple réforme administrative, mais une priorité stratégique pour garantir une gouvernance financière exemplaire.

L’instruction du Premier ministre Ousmane Sonko marque un tournant décisif :

l’ère de l’opacité et des pratiques budgétaires douteuses doit prendre fin. Il appartient désormais aux décideurs et aux acteurs de la finance publique de mettre en œuvre cette réforme sans délai, afin d’aligner le Sénégal sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion budgétaire et de transparence financière.

Mouhamadou SECK

Directeur de cabinet Ministère de la communication, des telecommunications et du numérique