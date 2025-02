Protocole d’Accord entre l’ARTP et les Armées Sénégalaises

L'ARTP et les Armées Sénégalaises scellent un partenariat stratégique pour la modernisation des outils de défense

Ce vendredi, un pas décisif a été franchi dans le cadre de la coopération entre l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) et les Forces Armées Sénégalaises. SenePeople a assisté à cette cérémonie où Dahirou Thiam, Directeur général de l'ARTP, a procédé à la signature d’un Protocole d’Accord avec les Armées, marquant ainsi une étape majeure dans le renforcement des relations entre ces deux institutions stratégiques. L’événement a également été marqué par la remise officielle des clés de deux véhicules spécialisés dans le contrôle des fréquences.

Cet acte revêt une importance capitale, tant pour l'ARTP que pour les Forces Armées. En effet, au-delà de ses missions traditionnelles de régulation et d’équilibre des secteurs des télécommunications et des postes, l’ARTP joue un rôle fondamental d’appui aux autorités gouvernementales et aux institutions étatiques. À travers ses activités de contrôle et de conseil, elle participe activement à la sécurisation des communications et des infrastructures stratégiques du pays.

Lors de son allocution, Dahirou Thiam a souligné l’enjeu crucial que représente l’intégration des technologies de pointe dans le domaine de la défense. « La Défense se fait, de nos jours, avec des technologies de pointe. Forts de ce constat, l’ARTP, qui œuvre pour la promotion de l’innovation, et l’Armée-nation doivent cheminer ensemble pour traduire en actes, dans le domaine de la Défense, la vision SÉNÉGAL 2050, sous la guidance éclairée de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal », a-t-il déclaré.

Cette vision ambitieuse illustre la volonté des autorités sénégalaises de doter le pays de moyens de défense adaptés aux défis contemporains. La collaboration entre l'ARTP et les Forces Armées s’inscrit ainsi dans une dynamique de modernisation et d’adaptation aux exigences sécuritaires actuelles.

La signature de ce protocole symbolise une synergie renforcée entre le secteur des télécommunications et les Forces de défense, en vue d’assurer une veille stratégique optimale et d’anticiper les menaces potentielles. Cette coopération se veut pérenne et s’inscrit dans une logique d’innovation continue, afin de garantir la souveraineté technologique et la sécurité des communications au Sénégal.

Cette alliance ARTP-Armées constitue, sans nul doute, une avancée notable vers l’atteinte des objectifs de la vision SÉNÉGAL 2050. Elle reflète, par ailleurs, l’engagement des institutions nationales à conjuguer leurs efforts pour bâtir un environnement sécurisé et technologiquement avancé, au service des citoyens et de la nation sénégalaise.

