Lors de cette Masterclass, Dr Aissatou Mbodj, Déléguée Générale de la DER/FJ, a abordé des sujets cruciaux, notamment le féminisme, sa vision sur la politique sénégalaise et ses relations avec des figures clés telles qu’Ousmane Sonko. Elle a également partagé son analyse sur le dossier Farba Ngom et l'importance de la journée du 7 mars, une date symbolique pour les femmes . Un échange passionnant sur les enjeux politiques et sociaux actuels.