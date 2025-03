Affaire Moustapha Ba : Dr Souleymane Astou Diagne ravive la polémique

Alors que la controverse autour des déclarations du porte-parole du gouvernement sur les circonstances du décès de Moustapha Ba commence à s’estomper, Dr Souleymane Astou Diagne vient relancer le débat. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube SenePeople, l’économiste n’a pas mâché ses mots :

« Moustapha Ndieck Sarré ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement n’est pas digne d’être un ministre de la République. Un ministre doit faire preuve de retenue. »

Poursuivant son intervention, Dr Diagne a révélé des confidences qu’aurait partagées avec lui le défunt ministre Moustapha Ba, avec qui il entretenait des échanges réguliers.

« Le Premier ministre Ousmane Sonko avait beaucoup d’estime pour Moustapha Ba et n’hésitait pas à saluer son travail. Pour preuve, lors d’une rencontre à l’hôtel Azalaï, il a longuement discuté avec Sonko et le président Diomaye sur l’avenir du ministère des Finances et de l’Économie. C’est d’ailleurs lui qui a suggéré l’éclatement du ministère en deux départements distincts. »

