George Foreman, légende de la boxe, s’éteint à 76 ans

Le monde de la boxe est en deuil. L’icône américaine George Foreman, ancien champion du monde poids lourds, est décédé à l’âge de 76 ans, a annoncé sa famille ce vendredi.

Grand nom de l’histoire de la discipline, Foreman s’était illustré dans l’un des combats les plus mémorables de tous les temps : le légendaire "Rumble in the Jungle", où il avait affronté Mohamed Ali en 1974 à Kinshasa.

"C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr, qui s’est éteint paisiblement le 21 mars 2025, entouré de ses proches", a déclaré sa famille dans un communiqué.

Champion olympique en 1968 à Mexico, Foreman était devenu champion du monde en 1973 en détrônant Joe Frazier, grâce à sa puissance hors normes. Mais son règne avait été stoppé un an plus tard par Mohamed Ali, qui l’avait battu devant près de 100.000 spectateurs en République démocratique du Congo, au terme d’un duel d’une intensité exceptionnelle.

Après cet affrontement historique, Foreman avait surpris le monde en se retirant du ring à seulement 28 ans, pour se consacrer à la religion. Dix ans plus tard, il faisait un retour inattendu et spectaculaire dans les rings.

Malgré deux tentatives infructueuses pour reconquérir un titre mondial, il réalisera un exploit retentissant en 1994, à 45 ans, en battant Michael Moorer pour redevenir champion du monde, établissant ainsi un record de longévité. Il prendra sa retraite définitive en 1997, à 48 ans.

Au-delà de ses performances sportives, George Foreman restera dans les mémoires comme un homme de conviction, de discipline et de valeurs, qui a toujours œuvré pour préserver son héritage et celui de sa famille.

Une légende s’en est allée, mais son nom restera gravé à jamais dans l’histoire du noble art.