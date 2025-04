Un an de gouvernance : Les 10 décisions majeures du président Bassirou Diomaye Faye

Il y a un an jour pour jour, Bassirou Diomaye Faye accédait à la magistrature suprême, marquant ainsi un tournant politique majeur pour le Sénégal. En seulement douze mois, le cinquième président de la République a posé des actes forts traduisant une rupture significative avec l'ancien régime. Son ambition de transformation s'est déclinée à travers plusieurs mesures emblématiques visant à renforcer la souveraineté nationale, épurer les institutions et optimiser la gestion des ressources publiques. Retour sur dix décisions qui ont marqué cette première année de mandat.

1. Fermeture des bases militaires étrangères

L'une des annonces les plus emblématiques du président Faye a été la fin de la présence militaire étrangère sur le sol sénégalais. Le 28 novembre, lors d'une interview accordée à des médias français, il a déclaré que la France devrait démanteler ses bases militaires au Sénégal, jugeant leur maintien incompatible avec la souveraineté nationale. Cette décision a été confirmée dans son discours du 31 décembre, où il a annoncé la fin de toutes les présences militaires étrangères dès 2025.

2. Suspension des lotissements sur le littoral et les zones sensibles

Face à la spéculation foncière grandissante, le président Faye a suspendu les projets de lotissement sur le domaine maritime national ainsi que dans certaines zones stratégiques du pays. Cette mesure, prise lors d'une visite surprise à Mbour 4, vise à protéger les espaces écologiques et économiques tout en régularisant l'utilisation des terres publiques.

3. Suppression du HCCT et du CESE

Dans un souci de rationalisation des dépenses publiques, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) ont été dissous. Cette mesure a permis d'économiser près de 77 milliards de FCFA sur cinq ans, fonds qui seront réaffectés à l'éducation.

4. Dissolution de l’Assemblée nationale

Considérant que l’actuelle Assemblée nationale ne répondait plus aux attentes des citoyens, Bassirou Diomaye Faye a opté pour sa dissolution et l'organisation d'élections législatives anticipées. Cette décision visait à redonner la parole aux électeurs et à instaurer une représentation plus conforme à sa vision politique.

5. Réactivation de la Haute Cour de Justice (HCJ)

Depuis 2014, la Haute Cour de Justice était inopérante. Sa réactivation permet d’assurer une meilleure responsabilisation des hauts responsables de l’État, en luttant contre l’impunité et en renforçant l’État de droit.

6. Activation du Pool judiciaire financier (PJF)

En remplacement de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), le Pool judiciaire financier (PJF) a été activé pour traquer les infractions financières et garantir la transparence dans la gestion des fonds publics. Cet organe a déjà saisi 2,5 milliards de FCFA et traité près d’une centaine de dossiers en quelques mois.

7. Suspension des accords de pêche avec l’Union européenne

Estimant ces accords défavorables aux intérêts du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a suspendu les accords de pêche avec l’Union européenne. Cette décision vise à protéger les ressources halieutiques nationales et à favoriser une exploitation plus équitable.

8. Abrogation des décrets de Macky Sall

Dès son investiture, le président Faye a annulé treize décrets signés par son prédécesseur, notamment ceux liés aux nominations à la Cour suprême et aux avantages financiers accordés aux anciens ministres. Cette mesure a renforcé la cohérence de sa politique de rupture.

9. Publication de tous les rapports d’enquête

Dans un souci de transparence, le président Faye a ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l’OFNAC et de l’Inspection générale d’État (IGE) couvrant la période 2019-2024. Cette initiative vise à restaurer la confiance des citoyens dans la gestion des finances publiques.

10. Renégociation des contrats pétroliers et gaziers

Souhaitant garantir une meilleure redistribution des richesses issues des hydrocarbures, Bassirou Diomaye Faye a initié la renégociation des contrats pétroliers et gaziers signés sous les anciens régimes. Une commission a été mise en place pour examiner ces accords et assurer qu’ils bénéficient avant tout au peuple sénégalais.

Une première année sous le signe du changement

Ces décisions, bien que saluées par une large partie de la population, suscitent également des débats. Le président Bassirou Diomaye Faye poursuit son ambition de transformation avec d’autres réformes en perspective, afin de consolider son projet de renouveau pour le Sénégal.