Dakar, capitale de la garantie africaine : Le FONGIP et l’APIGA ouvrent la voie à la transformation économique

DAKAR, King Fahd Palace – La capitale sénégalaise accueille depuis hier la conférence annuelle de l’Association Professionnelle des Institutions de Garantie d’Afrique (APIGA). Organisée sous l'égide du FONGIP, cette rencontre de haut niveau place le financement des PME au cœur de l'émergence continentale.

Hier, le King Fahd Palace a vibré au rythme des échanges entre experts financiers, décideurs politiques et dirigeants d’institutions de garantie venus de toute l'Afrique. Sous la présidence de Madame Ndeye Fatou Guedel Mbodj, Administrateur général du FONGIP, la journée d'ouverture a posé un diagnostic clair : la garantie est le levier indispensable pour briser les barrières d'accès au crédit.