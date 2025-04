Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité des données personnelles est un enjeu majeur. Invité de l’émission Un Sénégalais dans le Monde, Babacar Charles Ndoye, expert en sécurité des systèmes d’information, tire la sonnette d’alarme sur les menaces qui pèsent sur l’intimité des Sénégalais. Entre cyberattaques, fuites de données et mauvaise gestion des informations sensibles, il met en garde contre les risques et propose des solutions pour mieux protéger sa vie numérique.