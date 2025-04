« Actualité politique, sociale et économique du Sénégal : agriculture, diplomatie, incendie à Sandaga et tensions politiques »

Le Ministre du Travail Abass Fall, le Ministre de l’Agriculture Mabouba Diagne et le DG de la SICAP Moctar Magassouba ont clôturé la 4e édition de l’Oscar des Talents, dédiée à l’agriculture. L’initiative vise à lutter contre le chômage et l’immigration irrégulière en formant les jeunes et en soutenant l’entrepreneuriat agricole.

En parallèle, El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, est à Tachkent (Ouzbékistan) pour participer à la 150e Assemblée de l’Union Interparlementaire, soulignant l’engagement du Sénégal pour le dialogue démocratique et le multilatéralisme.

Dans le domaine agricole, l’État a lancé un Fonds de Commercialisation des Produits Horticoles pour soutenir la filière oignon/pomme de terre, avec des dépôts de candidature ouverts jusqu’au 10 avril 2025.

Un violent incendie a ravagé la boutique de Mor Talla Fall au marché Sandaga. Ancien vendeur ambulant devenu entrepreneur à succès, il a tout perdu dans cet incident qui a soulevé des critiques contre le manque de réactivité des pompiers.

Sur le plan sportif, le jeune Abdou Kemo Badji Fall (16 ans), prometteur ailier sénégalais, a signé avec l’Atlético de Madrid, rejoignant leur équipe U19 après sa formation à l’Espanyol.

Côté politique, Pape Malick Ndour a vivement critiqué le président Bassirou Diomaye Faye, l’accusant d’inefficacité malgré sa volonté de changement. Le débat public est animé par une question controversée : faut-il soutenir la loi interprétative de la loi d’amnistie proposée par Amadou Ba et le Pastef ?