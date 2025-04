Actualtés Sénégalaise

À l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a accordé une grande interview télévisée avec six journalistes représentant la diversité des médias sénégalais. Il y a affirmé son engagement à réduire l’hyperprésidentialisme et à renforcer le rôle du Premier ministre, actuellement Ousmane Sonko, pour une gouvernance plus collégiale et équilibrée, conforme aux recommandations des Assises nationales.

Dans le domaine culturel, le rappeur Dip Doundou Guiss a vu son clip « Thiaroye 44 », rendant hommage aux tirailleurs sénégalais tués en 1944, sélectionné au World AI Film Festival en France. Le projet utilise l’intelligence artificielle pour recréer fidèlement l’époque et transmettre un message historique fort.

Côté faits divers, une tragédie a marqué la célébration d’une victoire de lutte : deux jeunes filles, Thiat et Bella, ont perdu la vie après une chute de moto et une collision avec un camion.

Le texte rend également hommage à Mahammad Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre décédé un an auparavant, à travers des souvenirs spirituels et familiaux liés à la confrérie mouride.