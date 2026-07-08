SMSI 2026 : Ndeye Fatou Ndiaye porte l’engagement du FDSUT pour un numérique inclusif et une coopération africaine renforcée

À l’occasion du démarrage des activités du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) 2026, le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT) marque sa présence sur la scène internationale. Sa Coordonnatrice, Mme Ndeye Fatou Ndiaye, a pris part à une importante table ronde consacrée à l’autonomisation numérique des femmes et des jeunes filles, avant de conduire des échanges avec une délégation de la République démocratique du Congo en vue de renforcer la coopération africaine dans le domaine du service universel.

Le FDSUT entend jouer pleinement son rôle dans les grandes réflexions internationales consacrées à l’avenir du numérique. À travers la participation de sa Coordonnatrice, Mme Ndeye Fatou Ndiaye, aux activités du SMSI 2026, l’institution sénégalaise réaffirme son engagement en faveur de la réduction de la fracture numérique, de l’inclusion des populations et du renforcement de la coopération entre les acteurs africains du secteur.

Ndeye Fatou Ndiaye au cœur des échanges sur l’avenir numérique des femmes

La Coordonnatrice du FDSUT a participé à la table ronde consacrée au plan d’action du SMSI en faveur des femmes et des jeunes filles.

Cette rencontre de haut niveau a permis d’aborder les inégalités persistantes dans l’accès aux technologies, les obstacles à l’acquisition de compétences numériques, la sous-représentation des femmes dans les instances de décision ainsi que les risques et violences auxquels elles peuvent être confrontées dans l’espace numérique.

Les discussions ont surtout permis de réfléchir à un plan d’autonomisation numérique des femmes et des jeunes filles à l’horizon 2035.

L’objectif est ambitieux : faire en sorte que les femmes ne soient plus seulement considérées comme des bénéficiaires de la transformation numérique, mais qu’elles deviennent pleinement des actrices, des innovatrices, des entrepreneures et des décideuses de la nouvelle économie digitale.

Cette ambition rejoint les missions du FDSUT, qui œuvre pour favoriser un accès plus équitable aux services de télécommunications et aux opportunités offertes par le numérique.

Accès, formation, intelligence artificielle et leadership féminin

Le plan d’action présenté lors des échanges repose sur plusieurs priorités majeures.

Il s’agit notamment de réduire les disparités d’accès à Internet et aux technologies entre les femmes et les hommes, de garantir une connectivité fiable et abordable et de renforcer les compétences numériques des femmes et des jeunes filles.

La formation aux métiers scientifiques et technologiques, la maîtrise de l’intelligence artificielle, le développement de l’entrepreneuriat numérique et la promotion du leadership féminin figurent également parmi les principaux enjeux.

Les participants ont aussi insisté sur la nécessité de lutter contre les violences facilitées par les technologies, de protéger la vie privée des utilisateurs et de garantir une participation accrue des femmes aux décisions concernant la gouvernance et l’avenir du numérique.

À travers sa participation à ces travaux, Mme Ndeye Fatou Ndiaye contribue à porter une vision du numérique fondée sur l’inclusion, l’égalité des chances et l’accès du plus grand nombre aux opportunités créées par la transformation digitale.

Le FDSUT mise sur la coopération africaine

En marge des travaux du SMSI 2026, le FDSUT a également engagé une dynamique de coopération avec le Fonds de développement du service universel de la République démocratique du Congo.

Une séance de travail s’est tenue entre les représentants des deux institutions en présence de Mme Ndeye Fatou Ndiaye et de Mme Marie-Laure Lepas, Directrice générale adjointe du Fonds de développement du service universel de la RDC.

Les discussions ont porté sur les missions des deux structures, leurs expériences respectives et les défis liés au financement de la connectivité, à la réduction de la fracture numérique et à l’accès des populations aux services numériques.

Cette rencontre a permis de poser les premières bases d’une future collaboration entre les deux institutions.

Le partage d’expériences, la mutualisation des bonnes pratiques et le développement de projets communs pourraient ainsi contribuer à renforcer les politiques de service universel et l’inclusion numérique au Sénégal et en République démocratique du Congo.

Le FDSUT veut peser dans les grands enjeux du numérique

La participation du FDSUT au SMSI 2026 illustre la volonté de l’institution de renforcer sa présence dans les espaces internationaux où se dessinent les grandes orientations de la transformation numérique mondiale.

En mettant l’accent sur l’autonomisation numérique des femmes, la réduction des inégalités d’accès aux technologies et le développement de la coopération africaine, le FDSUT affirme son ambition de contribuer activement à la construction d’un numérique accessible à toutes et à tous.

Sous la coordination de Mme Ndeye Fatou Ndiaye, l’institution sénégalaise poursuit ainsi son engagement pour rapprocher les populations des opportunités offertes par les technologies et inscrire le Sénégal dans les dynamiques internationales de réflexion, d’innovation et de coopération autour du numérique.

Entre diplomatie numérique, inclusion des femmes et coopération Sud-Sud, le FDSUT entend faire de sa participation au SMSI 2026 un levier pour développer de nouveaux partenariats et renforcer son action en faveur d’un accès équitable aux services numériques.