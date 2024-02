Dans le dernier épisode de "Parlons De Business", Stefanie M'aida nous invite dans l'intimité de la demeure de Thione Niang pour un entretien exclusif. Cette rencontre, diffusée sur sa chaîne YouTube, offre un aperçu rare dans l'univers personnel et professionnel de Niang, figure emblématique du monde des affaires. À travers cet échange, les spectateurs découvrent les convictions, les parcours et les conseils de l'un des entrepreneurs les plus influents de sa génération.