Senepeople

La fédération tchadienne de football a élu ce samedi 1er mars Monsieur Tahir Oloy Hassan comme nouveau Président.

Pour le Président de la FIFA G. Infantino, Motsepe de la CAF, le Maréchal Deby et les acteurs du football ce fut un grand soulagement.

Il faut dire que le football du Tchad était en grande crise avec l'absence de président depuis 2021 et de tout autre organe interne. L'État avait retiré sa délégation.

La mise en place du comité de normalisation CONOR pendant deux années de 2021 à 2023 n'a pas résolu le problème.

Les différents candidats M. Foullah sénateur maire de Djamena, M. Moctar Président pendant 16 ans et Monsieur Tahir Oloy Hassan jeune Président ambitieux se sont pendant toutes ces années donné rendez-vous devant les tribunaux nationaux et devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS).

Défendu par Maître Moustapha Kamara pendant toute cette période, Monsieur Oloy Hassan a finalement gagné son dernier procès devant le TAS le 26 février dernier et devant la Cour suprême du Tchad le 27 février.

Ces deux décisions annulent la candidature des deux premiers cités et valident celle de Monsieur Oloy Hassan qui sera élu par acclamation le 1er mars 2025.

Le football tchadien repart sur de nouvelles bases avec une nouvelle équipe, un nouveau projet et de nouvelles ambitions grâce à l'expertise d'un avocat sénégalais reconnu au niveau mondial.

Le nouveau Président précise "sans ton soutien tout cela n'aurait pas été possible" et au secrétaire général" la FTFA vous sera éternellement reconnaissante".

Une belle victoire pour le football et l’expertise sénégalaise.

Bassirou Sakho

Conseiller Sportif