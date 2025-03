Recrutement de 1 000 Volontaires pour la Consommation : Critères, Rémunération et Inscription en Ligne

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a officiellement lancé une campagne de recrutement de 1 000 volontaires chargés de surveiller les prix des produits de consommation à travers tout le pays. Cette initiative a pour objectif de renforcer la régulation du marché et de garantir le respect des tarifs fixés par les autorités.

Une Inscription 100 % Digitalisée

Dans une volonté de transparence et de modernisation, les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne via la plateforme officielle : https://1000volontairesmincom.com. Ce dispositif numérique simplifie le processus et permet aux postulants de déposer leur dossier sans contrainte de déplacement.

Conditions d’Éligibilité

Pour faire partie de ce programme, les candidats doivent remplir les critères suivants :

Être de nationalité sénégalaise ;

Être âgé de 25 à 40 ans ;

Détenir au minimum le Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) ;

Résider dans la région où ils souhaitent exercer.

Formation et Répartition Régionale

Les volontaires sélectionnés suivront une formation spécifique qui se déroulera dans six pôles régionaux :

Dakar : CICES

: CICES Thiès et Diourbel : Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) de Thiès

: Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) de Thiès Kaolack, Fatick, Kaffrine : CCIAK

: CCIAK Tambacounda, Kédougou : CCIA de Tambacounda

: CCIA de Tambacounda Ziguinchor, Kolda, Sédhiou : CCIA de Ziguinchor

: CCIA de Ziguinchor Saint-Louis, Louga, Matam : CCIA de Saint-Louis

Rémunération et Mission des Volontaires

Les volontaires recrutés percevront une rémunération mensuelle de 100 000 FCFA pour mener à bien leur mission de surveillance et de contrôle des prix.

Un Engagement au Service des Consommateurs

Ce programme de volontariat s’inscrit dans une démarche proactive de l’État visant à lutter contre les abus et la spéculation sur les prix des produits de première nécessité. Grâce à ces agents de contrôle, le ministère de l’Industrie et du Commerce ambitionne d’assurer une meilleure régulation du marché et de protéger efficacement les consommateurs sénégalais.

Les inscriptions sont actuellement ouvertes, et les intéressés sont vivement encouragés à soumettre leur candidature avant la date limite fixée par le ministère.