65e Fête de l’Indépendance du Sénégal et actualités associées

Le 4 avril 2025, le Sénégal célèbre le 65e anniversaire de son indépendance à la Place de la Nation, en présence du président Bassirou Diomaye Faye et de nombreuses délégations étrangères. La cérémonie comprend une prise d’armes, la remise de distinctions, un défilé militaire et civil, ainsi qu’une démonstration aérienne. Le thème de cette année met l’accent sur la souveraineté technologique et industrielle des forces armées sénégalaises.

La veille, dans son discours à la Nation, le président Faye a annoncé que la prochaine Journée du dialogue national portera sur la réforme du système politique, poursuivant les efforts de réforme entamés en 2024. Il a chargé le Premier ministre Ousmane Sonko de conduire une concertation nationale inclusive.

Côté économie, Auchan, longtemps critiqué, est désormais mieux accepté grâce à son ancrage local et sa coopération avec les nouvelles autorités. La marque affirme que 50 % de ses produits sont d’origine locale et qu’elle est bien implantée en dehors de Dakar.

Sur le plan culturel, Youssou Ndour sort un nouvel album intitulé "Light the World" le 4 avril. Reporté en raison de deuils familiaux, cet album sera suivi d’une tournée mondiale.

Enfin, l’influenceuse Racky Aïdara a publié une vidéo personnelle sur sa grossesse et son accouchement, saluée pour son authenticité et son impact auprès de sa communauté.